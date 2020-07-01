شكرا لقرائتكم الزمالك يرسل ملف نادي القرن لاتحاد الكرة تمهيدا لتقديمه للكاف والكاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك أنه كان هناك اجتماع مساء الثلاثاء للانتهاء من ملف نادي القرن الإفريقي وتقديم المستندات اللازمة للمطالبة بحق نادي في قضية نادي القرن الإفريقي.

قال إنه كان هناك اجتماع حضره كلا من محمد بيومي ومدحت العدل واحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى والصحفي عصام سالم وبحضور مرتضى منصور رئيس النادي بمكتب الأخير بالعجوزة وانتهوا إلى ارسال ملف نادي القرن للاتحاد المصري تمهيدا لارساله الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والمحكمة الرياضية "كاس".

Advertisements

ويجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك غدا لمناقشة العديد من القرارات الخاصة بالنادي ومستقبل الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك لم يجري مسحة كورونا الأولى ويرفض استئناف التدريبات اعتراضا على قرار استكمال الدوري المصري، ويتحفظ على فكرة عودة الدوري ويطالب بالغاء الموسم الحالي واستكمال موسم جديد.