شكرا لقرائتكم خالد قمر: وقعت للأهلى والزمالك ظلمنى ولو عاد بى الزمن سأختار الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد قال خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى حاليًا، والزمالك سابقًا، إنه ذهب وعاد من وإلى الزمالك ثلاث مرات حتى استقر فى الاتحاد السكندري.

وأكد خالد قمر فى تصريحات تليفزيونية: "وقعت للنادى الأهلى لكن لم تكن هناك جدية من مسئولية، وهذا ما تسبب فى انتقالى إلى نادى الزمالك".

وأوضح قمر: "رحيلى عن الزمالك كان بسبب سوء التوفيق مع الفريق، ونيبوشا مكنش بيعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين فقط، وتعرضت للظلم فى آخر موسم لى مع الزمالك".

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وأكد خالد قمر: "لو عاد بى الزمن سأختار التوقيع للزمالك 100 مرة لأنى عاشق للفريق، ولكن تم ظلمى خلال تواجدى فى الزمالك ولم أحصل على الفرصة كاملة".

وأضاف: "أتمنى أن أعتزل لعب كرة القدم ضمن صفوف الاتحاد السكندري، وأحب اللعب بجوار الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه، مؤكدا أن أفضل فتراتى فى الملعب كانت مع اتحاد الشرطة والاتحاد السكندرى".