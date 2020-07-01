شكرا لقرائتكم اعتماد 9 يوليو عيدا للزمالكاوية والاحتفال بيوم نادي القرن الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك أنه تم الاتفاق بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك أن يكون أول القرارات في اجتماع المجلس غدا بشكل رسمي الاستجابة لرغبة الملايين من جماهير نادي الزمالك واعتماد يوم 9 يوليو عيدا للزملكاوية.

أضاف جمال أن مجلس الإجارة برئاسة مرتضى منصور استقر على تخصيص يوم 9 يوليو للاحتفال بيوم نادي القرن الإفريقي.

ويجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك غدا لمناقشة العديد من القرارات الخاصة بالنادي ومستقبل الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك لم يجري مسحة كورونا الأولى ويرفض استئناف التدريبات اعتراضا على قرار استكمال الدوري المصري، ويتحفظ على فكرة عودة الدوري ويطالب بالغاء الموسم الحالي واستكمال موسم جديد.

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