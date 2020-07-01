شكرا لقرائتكم بيراميدز يكثف جهوده للتعاقد مع مهاجم سوبر قبل انطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو نادى بيراميدز جهودهم فى البحث عن مهاجم سوبر من أجل دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرغب النادى السماوى فى التعاقد مع مهاجم سوبر لدعم القوة الهجومية للفريق، قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، لاسيما وأن بيراميدز يسعى لحصد البطولات والألقاب التى ينافس عليها.

وبدأ بيراميدز يبحث فى الوقت الحالى عن مهاجم بالدورى المصرى يستطيع تدعيم هجوم الفريق فى المرحلة المقبلة، كما يبحث المسئولون فى عدة اتجاهات أفريقية أخرى عن مهاجم كفء، لاسيما أن بيراميدز عرض عليه أكثر من سيرة ذاتية للاعبين أفارقة ويدرسهم فى الوقت الحالى.

فى سياق أخر، استقر مسئولو نادى بيراميدز، على إجراء مسحة طبية ثالثة للاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى، للكشف عن فيروس كورونا، وكانت نتيجة المسحة الطبية الأولى والثانية جاءت سلبية، وأكدت عدم إصابة أى لاعب أو مدرب أو إدارى بالفريق بالفيرس، الأمر الذى جعل بيراميدز من أوائل الفرق التى بدأت خوض التدريبات الجماعية بعد الحصول على إذن من اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

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ومن المنتظر أن يُجرى بيراميدز المسحة الثالثة نهاية الأسبوع الجارى، أو مع بداية المقبل على أقصى تقدير، وذلك فى إطار حرص المسئولون على سلامة جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى من انتشار الفيرس.

كما ينتظر نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، منحه الضوء الأخضر من أجل المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، حيث تم عزل اللاعب ومنعه من المشاركة فى المران الجماعى، منذ أن ثُبتت إصابة محمد عواد حارس مرمى الزمالك بفيرس كورونا، وكان "دونجا" مخالطًا له.

وأجرى بيراميدز مسحة طبية إضافية لدونجا بعد مخالطته لعواد، وجاءت نتيجتها "سلبية" إلا أن المسئولون بالنادى السماوى فضلوا عزل اللاعب وعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية، لحين التأكد من سلامته بشكل أكبر.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، إنه من المنتظر أن يعود دونجا للمشاركة فى التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، أو سيتم تأجيل عودته للمران الجماعى لحين إجراء الفريق بالكامل والجهاز الفنى والإدارى مسحة طبية ثالثة ستتم خلال أيام قليلة.