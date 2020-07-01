شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: فايلر عاد للأهلى بسبب فشل مفاوضاته مع الأندية الأخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق، أن قرار عودة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بسبب فشل مفاوضاته مع الأندية الأخرى.

وقال رضا عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: أن فايلر سافر إلى سويسرا من أجل مناقشة العروض التى تلقاها الفترة الأخيرة، ولكن فشل الوصول إلى اتفاق نهائى مع الأندية وراء عودته للأهلى مرة أخرى.

وتابع رضا عبد العال: أن تأخر عودة الأهلى والزمالك للتدريبات سيعود بالسلب على أداء الفريقين فى بطولة أفريقيا.

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وأضاف عبد العال: كان لابد على الأندية العودة للتدريبات عقب نهاية شهر رمضان للاستعداد لبطولة دورى أبطال أفريقيا لاستعادة اللاعبين على عودة اللياقة البدنية.

وتابع عبد العال، أن فترة غياب اللاعبين أكثر من 3 شهور عن التدريبات سيؤثر على اللياقة البدنية وبالتالى سيكون هناك اصابات كثيرة حال عودة الدورى مع عدم منح اللاعبين فترة كافية للاستعداد لعودة النشاط مرة أخرى.

وتابع نجم الزمالك السابق: لابد من الأندية أن يكون هناك استفتاء بين الأندية لاتخاذ قرار واحد وهو إلغاء الموسم ومنح اللقب للأهلى والاستعداد للموسم الجديد.