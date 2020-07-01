شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: 17 ناديا خضعوا لمسحات كورونا وعودة الدورى أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الإجراءات المتخذة مع الأندية التى تخضع لمسحات كورونا فى المعامل الخاصة خارج اتحاد الكرة.

وأكد سلطان فى تصريحات تليفزيونية: "هناك بعض الأندية التى خضعت لمسحات كورونا خارج المعامل التابعة لاتحاد الكرة، واللجنة الطبية باتحاد الكرة تتواصل مع تلك الأندية والمعامل، ونضطلع على المسحات بنفسنا وهذه المعامل معتمدة".

وأوضح: "على الجميع أن يطمئن فالأمور تسير بخطوات جيدة ونتمنى المساندة من الجميع".

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وأضاف محمد سلطان أن هناك 17 ناديا داخل الدورى المصرى خضعوا لمسحات كورونا خلال الفترة الماضية، واقتربنا من إنهاء كافة المسحات ونتابع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى التدريبات".

وتابع: "نبدأ فى الوقت الجارى التجهيز لعودة الدوري، ونتوقع بدأه فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل".