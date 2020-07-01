شكرا لقرائتكم محمد بركات يكشف موقف عدد من المحترفين من الانضمام لمعسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول عن موقف عدد من اللاعبين المحترفين من الانضمام الى معسكرات الفراعنة المقبلة.

أكد محمد بركات في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "لم نتخذ قرارا باستبعاد أحمد المحمدي فهو كابتن لمنتخب مصر".

أضاف: " محمد النني لاعب كبير وذو امكانيات فنية رائعة لكن من الممكن ألا يكون معنا في الفريق".

أوضح محمد بركات: " عمرو وردة موهبة كروية لا يمكن الاستغناء عنها لكن تواجده مرتبط بانتظامه والتزامه مع الأندية، كما أن تجديد عقد عمرو وردة مع باوك اليوناني فرصة جيدة لعودته لمستواه وعودته لمنتخب مصر

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أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أنه سعيد بتواجده في منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني الأول.

أضاف محمد بركات: "وجدت كل المساندة والدعم من عمر الجنايني رئيس اللجنة الخماسية".

وقال محمد بركات: "منتخب مصر من المقرر أن يستكمل مشوار التصفيات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية أكتوبر ونوفمبر المقبلين".

تابع مدير المنتخب الوطني الأول: "سعداء في الجهاز الفين للمنتخب بعودة الدوري المصري الممتاز، منتخب مصر بحاجة الى عودة الدوري والمباريات واستئناف النشاط والأندية من حقها استعداد 6 أسابيع"، مشدداً على أننا نتواصل مع حسام البدري بشكل مستمر لترتيب العمل ومتابعة اللاعبين".