شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: على أندية الدورى عمل استفتاء لإهداء اللقب للأهلى والغاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق، أندية الدورى الممتاز بعمل استفتاء لإهداء اللقب للأهلى وإلغاء هذا الموسم نظراً لضيق الوقت فى استكمال الدوري.

وأضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية، أن فترة غياب اللاعبين أكثر من 3 شهور عن التدريبات سيؤثر على اللياقة البدنية وبالتالى سيكون هناك اصابات كثيرة حال عودة الدورى مع عدم منح اللاعبين فترة كافية للاستعداد لعودة النشاط مرة أخرى.

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وتابع نجم الزمالك السابق: لابد من الأندية أن يكون هناك استفتاء بين الأندية لاتخاذ قرار واحد وهو إلغاء الموسم ومنح اللقب للأهلى والاستعداد للموسم الجديد.

استنكر رضا عبد العال، ابتعاد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب عن مشهد المشاركة فى خطة عودة النشاط، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يتصدر المشهد منذ بداية قرار عودة النشاط ، قائلا : " حسام البدرى يعتبر على رأس الرياضة فى مصر فى ظل قيادته لمنتخب الفراعنة، مؤكدا أن عدم مشاركته فى المشهد وابتعادة يثير علامات الاستفهام ".