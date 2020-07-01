شكرا لقرائتكم توماس مدرب رميات التماس في ليفربول: أعمل بعقد مع الريدز منذ 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدنماركي توماس مدرب رميات التماس في فريق ليفربول، إنه بدأ التخصص في هذه الجزئية منذ 2004 مع منتخب الدنمارك، وخاص عدة تجارب أخرى مع عدد من الأندية قبل أن ينتقل إلى ليفربول قبل موسمين.

وأضاف توماس في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الثلاثاء: "أعمل بعقد مع ليفربول مع كلوب منذ 2018، ويورجن كلوب اقتنع بعملى بعد أول تدريب لي مع الفريق".

وأضاف مدرب رميات التماس في ليفربول: "في موسمي الأول مع ليفربول سجلنا 14 هدفا من رميات التماس، وطورت من طريقة لعب ظهيري الفريق أرنولد وروبرسون".

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وعن علاقته مع اللاعبين وطبيعة عمله قال إنه يتعامل مع 9 لاعبين لمدة 40 دقيقة في كل تدريب، وهي الفترة المخصصة للتدرب على رميات التماس".

وحصد ليفربول لقب البريميرليج رسميا يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ 30 عاما.