شكرا لقرائتكم توماس مدرب رميات التماس في ليفربول: أعمل بعقد مع الريدز منذ 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الدنماركي توماس مدرب رميات التماس في فريق ليفربول، إنه بدأ التخصص في هذه الجزئية منذ 2004 مع منتخب الدنمارك، وخاص عدة تجارب أخرى مع عدد من الأندية قبل أن ينتقل إلى ليفربول قبل موسمين.
وأضاف توماس في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الثلاثاء: "أعمل بعقد مع ليفربول مع كلوب منذ 2018، ويورجن كلوب اقتنع بعملى بعد أول تدريب لي مع الفريق".
وأضاف مدرب رميات التماس في ليفربول: "في موسمي الأول مع ليفربول سجلنا 14 هدفا من رميات التماس، وطورت من طريقة لعب ظهيري الفريق أرنولد وروبرسون".
وعن علاقته مع اللاعبين وطبيعة عمله قال إنه يتعامل مع 9 لاعبين لمدة 40 دقيقة في كل تدريب، وهي الفترة المخصصة للتدرب على رميات التماس".
وحصد ليفربول لقب البريميرليج رسميا يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ 30 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر توماس مدرب رميات التماس في ليفربول: أعمل بعقد مع الريدز منذ 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.