شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يتوصل إلى اتفاق لضم ساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وسائل إعلام بريطانية وألمانية يوم الثلاثاء أن بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم الجناح ليروي ساني مقابل 45 مليون يورو (50.56 مليون دولار) زائد إضافات أخرى.

ومن المنتظر أن يوقع ساني، الذي ينتهي عقده مع سيتي الموسم المقبل، عقدا مدته خمس سنوات مع النادي الألماني.

وسلم سيتي ببيع ساني (24 عاما) بعدما أكد المدرب بيب غوارديولا أن اللاعب الألماني الدولي رفض "مرتين أو ثلاث مرات" توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي.

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وانضم ساني إلى سيتي قادما من شالكه في أغسطس 2016 مقابل 37 مليون جنيه استرليني (45.81 مليون دولار) طبقا لتقارير صحفية بريطانية زائد إضافات متعلقة بالأداء.

وكان الجناح، الذي أحرز 39 هدفا وصنع 45 في 135 مباراة بجميع المسابقات مع سيتي، جزءا مهما من تشكيلة فريق غوارديولا الفائزة بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2017-2018 و2018-2019.

لكنه غاب عن أغلب الموسم الحالي بعد إصابته بقطع في أربطة الركبة أمام ليفربول في مباراة درع المجتمع في أغسطس، وظهر لأول مرة بعد تماثله للشفاء كبديل خلال الفوز 5-صفر على بيرنلي الأسبوع الماضي.