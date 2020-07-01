شكرا لقرائتكم خبر عن خيتافي يسعى لـ«الأبطال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل خيتافي دائرة الصراع على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الثمين على ريال سوسييداد 2-1، في ختام المرحلة32من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
والفوز هو الأول لخيتافي في 5 مباريات بعد استئناف الدوري، فرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، متخلفاً بفارق نقطتين فقط، عن إشبيلية الرابع.
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