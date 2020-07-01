كلوب: ليفربول قوي وليس بحاجة لتدعيم صفوفه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى المدرب الألماني يورجن كلوب، أن فريقه ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً، لا يحتاج إلى إنفاق «الملايين» لتعزيز تشكيلته «القوية» في فترة الانتقالات.

ورأى الألماني الذي قاد النادي الأحمر على التوالي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، للأندية 2019، والبريمرليج لموسم 2019-2020، أن الفريق الذي أعاد بناءه بشكل تدريجي منذ تولي مهام تدريبه في عام 2015، لا يحتاج إلى تغيير شامل.

واستقطب كلوب خلال عهده أغلبية النجوم الذين صنعوا انتصارات ليفربول، من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، إلى الهولندي فيرجل فان دايك، وغيرهم.

وقال كلوب «ليس لدينا 11 لاعباً أساسياً، بل أقول لدينا 16، أو 17 لاعباً يتمكنون من اللعب على المستوى ذاته. لكن علينا الاستفادة من ذلك، بنسبة 100 في المئة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكننا إنفاق الملايين، والملايين، والملايين، لمجرد أننا نرغب في ذلك، أو نعتبر أن ذلك أمراً جيداً للقيام به».

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وتعود الصفقة الكبيرة الأخيرة التي أبرمها ليفربول إلى صيف 2018، حين تعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر من روما الإيطالي لقاء 65 مليون جنيه استرليني، (نحو 80 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي في حينه لحارس مرمى.

ويعمل كلوب على ترفيع بعض الناشئين من أكاديمية ليفربول، مثل الظهير الأيمن نيكو وليامس، والمهاجم الشاب هارفي إيليوت.

وسأل «نريد أن نجعل هذه التشكيلة أقوى، لكن هذه التشكيلة قوية. المشكلة مع تشكيلة قوية هي كيف تعمل على تحسينها في سوق الانتقالات؟ الأمر مرتبط بالمال بطبيعة الحال، لكن المال وحده لا يكفي. عليك أن تكون مبتكراً، ونحاول أن نكون مبتكرين».

وأضاف «نحاول التوصل إلى حلول داخلية، وثمة الكثير لانتظاره: لدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين قادرين على القيام بخطوات كبيرة» للبروز.