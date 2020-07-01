شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة «أمم إفريقيا» إلى 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة («كاف») أحمد أحمد أمس إرجاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عاماً واحداً، بسبب تبعات كورونا ، لتنطلق في يناير 2022 بدلاً من مطلع 2021 ،والبطولة هي ثالث بطولة قارية تتأجل بعد كأس أوروبا وكوبا أمريكا المؤجلتين إلى 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل بطولة «أمم إفريقيا» إلى 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.