132 مشاركاً في ورشة الرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للرماية ورشة عمل شارك فيها العديد من منتسبي الرماية في الوطن العربي، من 12 دولة، وضمت 132 مشاركاً من اللاعبين، والمدربين، وتعد من أهم الورش التي أقيمت خلال الفترة الماضية، وتأتي ضمن خطة الاتحاد خلال توقف النشاط، وتهدف لتطوير منظومة الرماية بالعمل الأكاديمي، وقد حققت هذه الدورات العديد من النجاحات، أولها الاستفادة العلمية، ثم تكوين روح الأسرة الواحدة للرماية الإماراتية، وأيضاً الترابط والعلاقات الجيدة مع منتخبات ولاعبي ومدربي دول الوطن العربي.

حاضر في الدورة المحاضر باسل محمد عامر، وقد ضمت المادة العلمية طرق إعداد وتأهيل لاعب الرماية بالإعداد البدني بشكل علمي منذ الصغر، وحتى الوصول إلى العالمية، كما تم شرح أفضل الطرق للاستفادة من فترة توقف النشاط، بالإعداد البدني والاستعداد التام لبداية النشاط الرياضي، وأيضاً شملت على شرح لأحدث أساليب التخطيط الحديثة، وكيفية عمل الخطة التدريبية لمنتخبات الرماية، وكيفية إدارة مراحل هذه الخطة بالشكل الذي يؤهل اللاعب للوصول إلى العالمية.