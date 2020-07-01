ملتقى تعافي الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس دبي الرياضي، ورابطة الدوري الإسباني للدرجة الأولى للمحترفين بكرة القدم (لاليجا) في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، ملتقى افتراضياً لمناقشة خطط تعافي الأندية المحترفة في كرة القدم من تداعيات أزمة كوفيد 19، بمشاركة أندية دبي وعدد من الأندية الإسبانية، وبالتعاون مع شركة «انسبراتوس»، وذلك عبر وسائل الاتصال المباشر.

ويتحدث في الملتقى علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ومايتي فينشورا المدير الإداري لرابطة دوري المحترفين الإسباني لكرة القدم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفرانكو سيجارا، مدير التذاكر والعلاقات في نادي فالنسيا الإسباني، وفريديريكو جونزاليس مستشار نادي ريال أوفيديو، فرنشيسكو أرنو المدير الفني لنادي ريال أوفيديو، إلى جانب المديرين التنفيذيين لأندية وشركات كرة القدم بدبي.

ويدير الحوار سامي عبد الإمام أخصائي الإعلام بمجلس دبي الرياضي، ودانيل باريجا من اللاليجا.