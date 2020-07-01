شكرا لقرائتكم خبر عن بينيفينتو يعود إلى «سيري أ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فريق بينيفينتو الذي يدربه النجم السابق لميلان ويوفنتوس فيليبو إنزاجي، العودة إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإيطالية، للمرة الثانية في تاريخه. وفاز بينيفينتو بنتيجة 1-صفر على يوفي ستابيا ضمن منافسات الدرجة الثانية، ليبتعد في الصدارة بفارق 24 نقطة عن كروتوني الثاني وسيتاديلا الثالث.

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