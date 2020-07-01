شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف الخليج 365: الأهلي يصرف نصف رواتب الفرق..واللاعبون يطلبون نسبة الـ25 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365" أن مسئولو النادي الأهلي صرفو خلال الساعات الماضية رواتب لاعبيه الخاصة بشهر يونيو الجاري، حيث يحصل لاعبو الأهلي خلال هذه الفترة على نصف رواتبهم فقط بعد قرار مجلس الادارة بتقسيط الرواتب بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي علي خلفية جائحة كورونا، خاصة بعد رفض مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب خصم اي اجزاء من مستحقات اللاعبين.

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365 أن لاعبو الأهلي تمسكو بالحصول علي نسبة المشاركة كاملة والمقدرة بـ25 % من قيم عقد كلا منهم، خاصة بعد قرار استكمال المسابقات وعودة الفريق للتدريبات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 أن النادي الأهلي من الأندية الكبيرة التي أعلنت رفضها خصم أو تأخير مرتبات لاعبيها مع بداية انتشار فيروس كورونا وهذا شيء يحسب للمجلس برئاسة محمود الخطيب.