شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: عودة الدورى تصب فى مصلحة المنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى، سعيد جدًا بقرار الدولة لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم، موضحًا أن عودة النشاط يصب فى المقام الأول فى مصلحة المنتخب، قائلاً: "لو الدورى شغال المنتخب بيكون مستعد لخوض أى منافسات فى أى وقت دون تخوف، عكس الوقت الحالى الذى يشهد ابتعاد اللاعبين عن كرة القدم وهذا الأمر يضر المنتخب".

أضاف بركات خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه يوجه الشكر للمسئولون عن قرار عودة الدورى، لأنه سيساعد المنتخب على الجاهزية فى أى توقيت يقرر فيه الاتحاد الأفريقى خوض أى منافسات دون قلقل، لافتًا إلى أن حسام البدرى سعيد جدًا بهذا القرار.

تابع مدير المنتخب، إنه كان من المتوقع تأجيل الاتحاد الأفريقى لبطولة أمم أفريقا كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كانت مقررة في يناير المقبل بالكاميرون، لمدة عام لتقام في يناير 2022، بسبب الأزمة التى تعيشها القارة السمراء والعالم كله حاليا وتوقف كل المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

أردف، إنه من المنتظر أن يتم وضع خطة للمرحلة المقبلة خاصة وإن هناك تجمع للمنتخب فى شهرى أكتوبر ونوفمير، وسننتظر هل سنستكمل تصفيات كان، أو سنخوض مباريات ودية وماذا سيحدث حينها.

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وعن صلاحياته فى المنتخب، أكد بركات إنه حصل على كامل صلحياته من اتحاد الكرة والمدير الفنى، منذ أول يوم تولى فيه المهمة، وطُلب منه اتخاذ كافة القرارات التى من شأنها أن تغرض حالة من الانضباط داخل صفوف الفريق.

وتحدث بركات عن إمكانية استبعاد أى لاعب خلال الفترة المقبلة مثل عمرو وردة أو أحمد المحمدى، قائلاً: "كل مرحلة لها متطلبتها ولم نحدد متطلبات المرحلة المقبلة، ولم نتخذ قرارًا باستبعاد أى لاعب، وتجديد عمرو وردة يعد فرصة جديدة للاعب للعودة إلى مستواه".

وعن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، أكد محمد بركات إنه سفير الكرة المصرية فى الخارج وشرف كبير لاسم مصر، قائلاً: "صلاح كان حزينًا لعدم مشاركته فى مباراتى كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة".