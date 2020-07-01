شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف الخليج 365: "جماهير الأهلي تحب صالح جمعه ومش مصدقة أنه راح التمرين 8 الصبح " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن صالح جمعه يحظى بحب من جماهير النادي الأهلي وشعبية كبيرة وهو ما ظهر خلال الساعات الأخيرة من خلال التعليقات و أيضا من خلال ترحيب زملائه بالفريق اليوم عقب قرار العفو من رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365 : هناك حالة من السعادة لعودة صالح جمعه لتدريبات الأهلي ،مضيفا : تلقيت العديد من الاتصالات و الاستفسارت عن حقيقة إنتظام صالح جمعه في التدريبات وتواجده في التدريب الذى أقيم في الثامنة صباح اليوم ، وهناك من الجماهير لا يصدق إنتظام صالح في المران ، ولكن الحقيقة إلي الأن أن صالح منذ عودة الأهلي للتدريبات بعد كورونا ملتزم بصورة جيدة.

أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 :صالح جمعه لو إلتزم هيبقي من أهم اللاعبين في مصر في الفترة الحالية فهو يمتلك إمكانيات كبيرة ، و كان ينقصه التركيز و الاهتمام فقط ، وجماهير الأهلي تحبه ووصل الأمر في الفترة الماضية إلى المطالبة برحيل فايلر بسبب صالح جمعه بعد إخراجه من التشكيل الأساسي والإحتياطي في الفترة الماضية.