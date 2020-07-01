شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بعد تأجيل أمم أفريقيا.. البدرى يجتمع مع بركات والخماسية لرسم خطة المرحلة بعد تأجيل أمم أفريقيا.. البدرى يجتمع مع بركات والخماسية لرسم خطة المرحلة عقد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم جلسة خاصة مع محمد بركات مدير المتتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ووضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقي. مجلس الأهلي يعتمد عقد فايلر ويوجه الشكر لمدرب اليد اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه ظهر اليوم ،الثلاثاء، التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد، وذلك في ضوء المفاوضات التي قام بها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادي بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات ، واستقر الأمر بعد عرض مرتجي الذي بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة في ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله ، وسوف يعود فايلر للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي. خالد بيبو بدلاً من فتحي مبروك في رئاسة قطاع الناشئين في الاهلي اعتمد مجلس إدارة النادي الاهلي تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم ليحل خالد بيبو محل فتحي مبروك الذى رحل من هذا المنصب. اكتشاف حالة كورونا إيجابية بين موظفى الاتحاد بعد إجراء المسحات Advertisements أثبتت المسحات الخاصة بفيروس كورونا، التى أجريت على موظفى اتحاد الكرة، إصابة موظف بالجبلاية، وكشفت المسحة عن إيجابية ابته بفيروس كورونا، وسيتم اتخاذ الإجراءات الطبية معه وعزله لمدة 15 يوما من قبل اللجنة الطبية باتحاد الكرة. مرتضي منصور يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التهئنة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكري السابعة لثورة 30 يونيو ، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك خبر تهنئة رئيس النادي وجاء نصه : المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب يهنئ رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي بالذكرى السابعة لـ ٣٠ يونيو ثورة شعب حقيقية، شهدت مولد بطل خلص البلاد والعباد من حكم جماعة إرهابية. ⁦ تترقب جماهير نادي الزمالك اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور المقرر له الثانية عشرة ظهر غدا لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، ويبحث مجلس الزمالك غدا العديد من الملفات الهامة في مقدمتها موقف فريق الكرة من المشاركة في الدوري حال استئناف الموسم الحالي، وكذلك رد الزمالك علي بعض الأمور الشائكة مثل ملف الصفقات والشائعات التي تحيط النادي خلال الفترة الماضية. الجهاز الفني للزمالك يجتمع خلال ساعات لبحث خطة الاستعداد للرجاء يعقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفنرسي باتريس كارتيرون اجتماعا خلال الساعات المقبلة لبحث الاستعدادات الجادة لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي اليوم، وسيضع الجهاز الفني البرنامج التدريبي للفريق وبرنامج الاعداد خلال الشهرين المقبلين مع الاعتبار إقامة المباراة في الكاميرون من حيث السفر والمناخ وملاعب التدريب والإقامة. بيراميدز يوجه رسالة للمغرب بعد استضافتها نصف نهائي الكونفدرالية : قادمون وجه نادى بيراميدز رسالة لدولة المغرب، بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقى استضافتها لمواجهات الكونفدرالية الأفريقية بنفس طريقة دوري الأبطال بدون مباريات ذهاب وعودة، ومن المقرر أن تقام المباريات في سبتمبر المقبل، حيث قامت الصفحة الرسمية للفريق السماوى بنشر صورة عبد الله السعيد لاعب الوسط معلقين عليها: "المغرب.. ها نحن قادمون".

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