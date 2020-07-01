شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يُسبب حالة من "التخبط" بين مسئولو بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت صفقة انتقال شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، إلى نادى بيراميدز مع بداية الموسم الجديد، فى ظهور حالة من التخبط وعدم الاستقرار فى تصريحات مسئولو النادى السماوى، وتحديدًا بين عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني، وهانى سعيد المدير الرياضى، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات.

حيث أظهرت صفقة إكرامى مدى الإختلاف فى التصريحات بين الثلاث مسئولون، لاسيما وأن الحارس كان أعلن فى وقت سابق قرر الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالى من أجل خوض تجربة جديدة والعودة للعب بشكل أساسى من أجل عيون المنتخب الوطنى، وكشفت العديد من المصادر عن إنهاء حارس الأهلى اتفاقه مع بيراميدز لينضم لصفوف الفريق مع بداية الموسم المقبل.

عبد العزيز عبد الشافى يؤكد انتقال إكرامى لبيراميدز

القصة بدأت عندما أعلن عبد العزيز عبد الشافى عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه تم الحصول على توقيع إكرامى ليصبح لاعبًا فى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقب.

قائلاً: "شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل وانتقال لاعب من الاهلي الى بيراميدز كان يمثل أزمة في السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن في الموسم الحالي كل شئ أصبح جيدًا، وهناك حرية في الانتقالات بين الناديين و خلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج ".

هانى سعيد ينفى تصريحات المستشار الفنى

بعد تصريحات "زيزو" مباشرة، قام هانى سعيد بنفيها مؤكدًا إن النادي لم يتعاقد مع شريف إكرامي بشكل رسمي، وحتى الآن لا يوجد أي تعاقد رسمي تم بين بيراميدز وشريف إكرامي، موضحًا أن تصريح عبد العزيز عبد الشافي فهم بشكل خاطئ ولم يكن القصد توقيع الحارس، ومشددًا على أن النادي لا يجد أزمة في إعلان تعاقده مع أي لاعب حصل بالفعل على توقيعه مثلما حدث مع أحمد فتحي الذي تعاقد معه بيراميدز وأعلن ذلك عبر قنواته الرسمية.

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عاد سعيد ليؤكد على أن إكرامي حارس رائع وإضافة هائلة لأي فريق ولكن ليست هناك أي خطوة للتوقيع معه ليتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي رغم أنه أصبح لاعبًا حرًا بإعلانه الرحيل النهائي والنادي حال تعاقد مع لاعب سيعلن عنه بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية.

مدير التعاقدات يؤكد عرض بيراميدز لضم إكرامى

عمرو بسيونى مدير تعاقدات نادى بيراميدز، خالف تصريحات هانى سعيد مدير الكرة، الذى كان أكد إنه لا توجد مفاوضات أو توقيع رسمى بين إكرامى وبيراميدز، حيث أكد بسيونى إن ناديه قدم عرضًا إلى شريف إكرامى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأنه يعلم أن الحارس لديه عرضين للاحتراف الخارجى أيضًا ويتمنى حسم الصفقة للفريق الأزرق.