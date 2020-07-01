شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعصف موعد أمم أفريقيا بأحلام الفراعنة الكبار؟.. 3 نجوم يداعبون قرار الاعتزال الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة الكاميرون 2022 اللاعبين الكبار في المنتخب الوطني الأول في ورطة حيث يضع القرار الأخير بعض اللاعبين أمام تحدي كبير خاصة وأنه سيكون من الوارد عدم اللحاق بالمشاركات التاريخية للفراعنة.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الثلاثاء تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لمدة عام لتقام في 2022.

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف في مؤتمر صحفي إن أزمة كوفيد-19 تسببت في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة منذ مارس مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

وقال أحمد "هذا القرار اتخذ بسبب حالة الشك المتعلقة بموقف أزمة فيروس كورونا الصحية وخاصة مشاكل جداول المباريات في ظل الحاجة لإقامة أربع جولات في التصفيات في الوقت المخصص للمباريات الدولية في أكتوبر ونوفمبر".

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وستقام بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في يناير خلال الفترة التي كانت مخصصة في الأصل لكأس الأمم الأفريقية بعد تأجيلها من أبريل في العام الحالي، كما قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تقديم طلب إلى الكاميرون لاستضافة الدور قبل النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

وقال رئيس الكاف إن الدور قبل النهائي سيقام من مباراة واحدة يليه المباراة النهائية في سبتمبر على الأرجح، وستتبع الإجراءات نفسها في كأس الاتحاد الأفريقي التي توقفت قبل الدور قبل النهائي. ويقام الدور قبل النهائي والنهائي في المغرب.

وأضاف أحمد "لكن علينا أن نرى ما سيحدث في هذه الجائحة وكيف سيكون الموقف. اتخذنا قرارا اليوم لكن كل شيء قد يتغير غدا".