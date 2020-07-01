شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف " الخليج 365 ": دونجا يتقاضي 8 ملايين جنيه في الموسم من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف ”الخليج 365” أن مسئولو نادي الزمالك حددو مبلغ 8 ملايين جنيه لنبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، كراتب سنوي، بعدما قام بالتوقيع لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة في الجلسة التي عقدها معه إدارة الزمالك للحصول علي توقيعه قبل الدخول في مفاوضات مع بيراميدز من أجل ضمه بشكل رسمي.

Advertisements

تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365 أن دونجا يعد بمثابة اللاعب الخامس الذي يبرم معه الزمالك اتفاقا حول ضمه بعد الإتفاق مع آري بابل جناح فريق أول أغسطس وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي المقرر انضمامهما في صفقات انتقال حر بعد نهاية عقودهما مع انديتهما إلي جانب الإتفاق مع الثنائي رجب بكار وعبد الله بكري ثنائي بيراميدز قبل أن ينضم لهما نبيل عماد دونجا.

أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 :أن نبيل دونجا سيكون أمتداد كبير للاعب طارق حامد أحد أفضل لاعبي مصر في السنوات الأخيرة ، و مكسب للزمالك لخط الوسط في الفترة المقبلة ، ويري أنه أهم صفقات للزمالك في الموسم المقبل عن باقي الصفقات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.