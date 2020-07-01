شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب "رميات التماس" ليفربول يتحدث عن الثلاثي الرائع بقيادة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف توماس المدرب المتخصص فى "رميات التماس" بفريق ليفربول الانجليزى أنه تم التعاقد معه فى عام 2018 برفقة الالمانى يورجن كلوب وتمكن من حصد المركز الاول للفريق الانجليزى عندما كان بالمركز الـ17 و نجح فى تسجل 14 هدف فى الموسم الاول له .

وأوضح توماس خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه يحتاج مدة التدريب الخاص فى " رميات التماس " من 20 الى 40 دقيقة و 3 أيام أسبوعيا و أن من أهم الصفات السرعة والدقة والصبر بسبب الكرات العرضية و المسافات البعيدة .

وقال توماس أنه بدأ العمل فى هذا المجال فى موسم 2004 برفقة المنتخب الدنماركى و سعيد بالعمل مع الثلاثى الغانى ساديو مانى و المصرى محمد صلاح و البرازيلى فيرمينو مهاجمي الفريق بعد الاداء المتطور الذى ظهروا به و المساهمة فى تسجيل الاهداف للفريق الانجليزى ووصفهم بالثلاثي الرائع في إنجلترا بل وفي العالم كله.

فيما عبر النجم المصرى محمد صلاح عن سعادته البالغة بفوز فريق ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، مؤكدا سعادته بالتواجد داخل جدران الريدز.

وكان ليفربول قد حقق فوزا كبيرا الأربعاء الماضى على فريق كريستال بالاس، بنتيجة 4 – 0 ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، وسجل محمد صلاح، الهدف الثانى للريدز.

وأجرت القناة الرسمية لنادى ليفربول مقابلة مع محمد صلاح عن طريق الفيديو قال فيها : "إنه شعور مذهل ان نحقق لقب الدورى بعد سنوات عدة للنادى والمدينة، لا يمكننى التعبير بالكلمات، من الصعب وصف شعورى، عندما جئت هنا قلت أننى أريد الفوز بالبريميرليج، كان هذا هدفى الأول مع دورى الأبطال أيضاً".

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وتابع محمد صلاح قائلا: "البعض كان يسألنى هل تريد الفوز بالدورى أم الأبطال أكثر؟ الآن أقول لهم لقد حققت اللقبين إنه شعور مميز لجميع مشجعينا حول أنحاء العالم، بدون جماهيرنا لما تمكننا من تحقيق اللقب".

وواصل النجم المصرى قائلا "تحقيق الدورى شىء مميز لكن لديه تأثير مختلف عن سكان المدينة هنا، الكل كان جنونياً لتحقيق اللقب، قامت جماهيرنا بعمل عظيم تماماً كلاعبى الفريق، شعور مميز للغاية ولايمكننى وصفه من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، أنا سعيد للغاية بوجودى فى ليفربول، كل شىء سار على مايرام هنا، كل شىء بخير فى ليفربول وأنا أستمتع هنا".

وتابع نجم ليفربول: "رسالتى للجماهير؟ لقد فعلنا كل مابوسعنا لجعلهم سعداء وبدونهم لما فعلنا أى شيء، جماهيرنا كانت معنا فى السراء والضراء، فى انفيلد وخارجه، انا سعيد لأجلكم، هذا اللقب لكم".

ويحتل الفرعون المصرى، ثانى قائمة هدافى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، برصيد 17 هدفا بالتساوى مع بيير أوباميانج، نجم أرسنال، وخلف جيمى فاردى، هداف ليستر سيتى، برصيد 19 هدفا.