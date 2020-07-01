شبانه في لايف " الخليج 365 ":منع محمود الشامي من خوض الانتخابات التكميلية للجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق ، سيتم إستبعاده من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة القادمة وذلك في حالة إقامة الانتخابات لمدة عام لتكون انتخابات تكميلية للمدة السابقة ، وذلك بسبب بند الـ 8 سنوات حيث لا يستطيع محمود الشامي الترشح إلا في دورة جديدة.
تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365 ، لكن في حال اقامة انتخابات جديدة لمدة 4 سنوات قادمة ، فيصبح لحمود الشامي الحق في الترشح للانتخابات ، حيث أكد محمود الشامي من قبل أنه قرر خوض الانتخابات علي منصب نائب الرئيس ، و أنه يعد أقوي المرشحين لهذا المنصب.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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