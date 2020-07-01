شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سعد سمير عن إصابته بـ"كورونا": لو تعبان هقول والمرض مش عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سعد سمير مدافع الأهلي على الشائعات التى ترددت مؤخرًا حول إصابته بفيرس كورونا المستجد، مطمئنًا الجماهير على سلامته، وإنه لم يصاب بالفيرس كما ردد البعض.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر "فيس بوك" مقطع فيديو لسعد سمير، قال فيه: "أنا بس بطمن الناس، لأن فى في ناس بتقول إنى تعبان، وأنا الحمد لله زي الفل ومش تعبان، ولو تعبان هقول لإن دى حاجة مش بتعيب حد ولا هتقلل منه، وده مرض وماشى فى الدنيا كلها، وربنا يشفى الجميع، ونشوف الناس كلها فى أحسن حال".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى أكد إن ثنائى الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد، يخوضان برنامجا خاصا من العلاج الطبيعى خلال الفترة الحالية للتعافى من الإصابة التى لحقت بهما قبل عدة أشهر، موضحاً أن حالة الثنائى مستقرة ويؤديان برنامجا للعلاج الطبيعى، وفقاً لما حدده الطبيب الألمانى المعالج لهما.

وأضاف عبد الحفيظ أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود والأطباء للمتابعين لحالة كل منهما، يذكر أن سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى للتخلص من آثار جراحة وتر أكيليس، بينما يؤدى نيدفيد عملية التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة.