شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يدعم اللجنة الطبية لمواجهة كورونا قبل عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن الاستقرار على تعيين طبيب على رأس اللجنة الطبية بالإتحاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى ظل عودة النشاط ، وقال رئيس إتحاد الريشة الطائرة أنه بصدد الإنتهاء من دليل الإجراءات الاحترازية للاتحاد لتوزيعها على الأندية واللاعبين والمدربين .

كما أكد هشام التهامى عن التخطيط لعودة نشاط الاتحاد بمسابقات الحافز الرياضى فقط، نظرا لضيق الوقت والإعداد للموسم الجديد، مشيرا إلى أن خطط الاتحاد جاهزة من قبل الإعلان عن خطة وزارة الشباب والرياضة عن عودة النشاط تدريجياً ، وقال التهامى، إن الاتحاد سيلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، مؤكداً أنه يعتبر نفسه اتحادا محظوظا نظرا لأن المدير الفنى للمنتخب طبيب ويعلم جيدا كيفية تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار رئيس اتحاد الريشة الطائرة إلى التخطيط لشراء جهاز قياس الحرارة للاعبين قبل العودة إلى التدريبات مجددا من أول يوليو، فى ظل خطة الإجراءات الاحترازية التى يسعى الاتحاد لتطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد جاهز بخطط منظمة من حيث الإجراءات الاحترازية فى التدريبات أو المنافسات .