شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف الخليج 365 يكشف السبب الحقيقي لتأجيل أمم أفريقيا لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن السبب الحقيقي وراء تأجيل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطولة أمم أفريقيا 2021 لتقام في 2022 ليس كورونا أو ضغط المباريات على المنتخبات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ، بل هناك سبب رئيسي و أساسي هو عدم إنتهاء الكاميرون من التجهيزات الخاصة باستضافة البطولة من ملاعب و فنادق و غيرها .

تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365 ، هناك أزمة تواجه الكاميرون خاصة بإنهاء الملاعب و الفنادق و الطرق الخاصة هناك ، ليفضل مسئولو الاتحاد الأفريقي هو تأجيل البطولة لمدة عام لتكون مهلة أخيرة أمام الكاميرون لتجهيز البطولة ، خاصة أنه تم سحب تنظيمها من قبل في 2019 لتقام في مصر التي أنقذت البطولة وقتها و نظمت بطولة في 4 أشهر وكانت الأفضل على مدار تاريخ بطولات أمم افريقيا.

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أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 :ما يؤكد كلامنا هو ما حصل اليوم من إعلان احمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي إقامة الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل بالكاميرون والتي تجمع الأهلي و الوداد المغربي ، والزمالك مع الرجاء ، ثم العودة من قبل المكتب التنفيذي عن هذا القرار ، بينما تم الاستقرار على إقامة الدور قبل النهائي للكونفدرالية بالمغرب وتم الإعلان عن ذلك رسميا في القرارات التي صدرت رسميا من قبل الاتحاد الأفريقي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.