شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا ينتظر فرمان بيراميدز ليعود للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، منحه الضوء الأخضر من أجل المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، حيث تم عزل اللاعب ومنعه من المشاركة فى المران الجماعى، منذ أن ثُبتت إصابة محمد عواد حارس مرمى الزمالك بفيرس كورونا، وكان "دونجا" مخالطًا له.

وأجرى بيراميدز مسحة طبية إضافية لدونجا بعد مخالطته لعواد، وجاءت نتيجتها "سلبية" إلا أن المسئولون بالنادى السماوى فضلوا عزل اللاعب وعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية، لحين التأكد من سلامته بشكل أكبر.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، إنه من المنتظر أن يعود دونجا للمشاركة فى التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، أو سيتم تأجيل عودته للمران الجماعى لحين إجراء الفريق بالكامل والجهاز الفنى والإدارى مسحة طبية ثالثة ستتم خلال أيام قليلة.

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء عن توقيع دونجا لنادى الزمالك، مع وعد من مسئولى القلعة البيضاء للاعب بإنهاء الاتفاق والصفقة مع إدارة ناديه، خاصة أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، حيث يرتبط بعقد مع بيراميدز حتى 2023 / 2024، وتم ذلك خلال الجلسة التى جمعته مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط.

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بدأ عماد نبيل مسيرته فى التاسعة من عمره، فى صفوف الناشئين ببلدية المحلة، وبعد الوصول إلى سن الـ13 عاما انتقل إلى جراند أوتيل، بعد 3 سنوات معهم طلب نادى الجونة ضمه، لكن ظل فى صفوف الناشئين، ولم يتم تصعيده للفريق الأول، وهو ما يتعارض مع طموح اللاعب الذى يسعى للظهور فى الدورى الممتاز، فانتقل إلى أجا، وبعد فترة قصيرة رحل وانضم إلى بنى عبيد، مقابل 20 ألف جنيه.