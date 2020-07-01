شكرا لقرائتكم خبر عن شطة : قرار خوض الدور قبل نهائى لبطولة دورى الابطال لايقبل الاعتراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم " شطة " عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقى السابق أن قرار خوض دور قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية مباراة واحدة فقط قرار لجنة طوارئ بسبب الظروف المحيطة و انتشار فيروس كيورونا المستجد ولا يمكن الطعن أو الاعتراض عليه وأختيار دولة محايدة لاستضافة المباريات تجعل فرص الجميع متساوية وتم طرح دولتى الكاميرون و الامارات لاستضافة اللقاءات .

وأوضح عبد المنعم " شطة " خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 أنه يوجد أكثر 40 دولة داخل القاراة الافريقية لا يوجد بها زيادة فى أنتشار فيروس كيورونا و من الطبيعى أستكمال البطولات المحلية لديها خلال المرحلة المقبلة .

وأشار عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقى السابق أن الاتحاد الافريقى أنتظر الى تحديد الاتحادادت المحلية عودة النشاط الرياضى وفى مقدمتهم مصر و المغرب لذلك قرر أستكمال بطولة دورى الابطال و الكونفدرالية الافريقية .

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أكد عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام من دور واحد، وليس على طريقة الذهاب والإياب، ولم يتم الاستقرار على مكان إقامة المباريات حتى الآن، وذلك تعليقا على قرارات اللجنة التنفيذية التى عقدت اجتماعا عبر الفيديو اليوم.

وقال باه في تصريح خاص لليوم السابع: "تم ترشيح الكاميرون لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا لكن ننتظر موافقة السلطات الكاميرونية على مقترحنا للإعلان رسميًا عن إقامة مباريات البطولة هناك."

وتابع: "اللجنة التنفيذية قررت في اجتماع اليوم إقامة مباريات الكونفدرالية في المغرب، وهذا قرار نهائي."

ويلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر في المغرب.