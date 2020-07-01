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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بعد تأجيل أمم أفريقيا.. البدرى يجتمع مع بركات والخماسية لرسم خطة المرحلة

بعد تأجيل أمم أفريقيا.. البدرى يجتمع مع بركات والخماسية لرسم خطة المرحلة

بعد تأجيل أمم أفريقيا.. البدرى يجتمع مع بركات والخماسية لرسم خطة المرحلة

 

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