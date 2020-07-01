حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بعد تأجيل أمم أفريقيا.. البدرى يجتمع مع بركات والخماسية لرسم خطة المرحلة بعد تأجيل أمم أفريقيا.. البدرى يجتمع مع بركات والخماسية لرسم خطة المرحلة مجلس الأهلي يعتمد عقد فايلر ويوجه الشكر لمدرب اليد خالد بيبو بدلاً من فتحي مبروك في رئاسة قطاع الناشئين في الاهلي 7 أغسطس عودة الدورى بمباراتى الأهلى مع إنبى والزمالك والمصرى اكتشاف حالة كورونا إيجابية بين موظفى الاتحاد بعد إجراء المسحات Advertisements مرتضي منصور يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو جماهير الزمالك نتنظر قرارات هامة عن الدوري والصفقات في اجتماع الغد الجهاز الفني للزمالك يجتمع خلال ساعات لبحث خطة الاستعداد للرجاء بيراميدز يوجه رسالة للمغرب بعد استضافتها نصف نهائي الكونفدرالية : قادمون

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