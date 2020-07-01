شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد مصير محمد حسن وزيزو في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك مصير الثنائي محمد حسن ومحمود عبد العزيز زيزو في الموسم الجديد، حيث يرغب الفرنسي في تسويق احد الثنائي مع الإبقاء علي الاخر في ظل الانباء التي تؤكد اقتراب الزمالك من انهاء صفقة نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ووجود الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، وسيحدد الفرنسي قراره في الثنائي عقب نهاية مباريات دوري أبطال افريقيا الموسم الحالي والمقرر لها نهاية سبتمبر المقبل وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي اليوم.

من ناحية اخري تترقب جماهير نادي الزمالك اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور المقرر له الثانية عشرة ظهر غدا لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، ويبحث مجلس الزمالك غدا العديد من الملفات الهامة في مقدمتها موقف فريق الكرة من المشاركة في الدوري حال استئناف الموسم الحالي، وكذلك رد الزمالك علي بعض الأمور الشائكة مثل ملف الصفقات والشائعات التي تحيط النادي خلال الفترة الماضية.

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كما يبحث مجلس الزمالك في اجتماع الغد ملف القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك من حمدي النقاز وخالد بو طيب وجروس وفيريرا ومعاونيهما وكذلك قضية النادي ضد محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي.

فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.