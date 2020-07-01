شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية تشترط مسحتين كورنا للاعبى الاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ، على مسئولي الاتحادات الرياضية خضوع اللاعبين إلى مسحتين كورونا، وليس مسحة واحدة قبل بدء النشاط الرياضى ، وقبل انطلاق المعسكرات التدريبية ، وجاءت تعليمات اللجنة الطبية خلال الإجتماع الذى عقد بحضور مسئولي اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة ، ومسئولى الاتحادات الرياضية .

ومن المقرر أن تتغير خطط بعض الاتحادات وكذلك مواعيد انطلاق التدريبات وخضوع لاعبيهم للمسحات وفقا لتعليمات اللجنة الطبية التي جاءت باجتماعها مع مسئولي الاتحادات.

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أقيم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية اليوم اجتماع موسع مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجان الطبية بالاتحادات الرياضية بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة لمناقشة الإجراءات الإحترازية والطبية والأكواد الصادرة من وزارة الرياضة بشأن عودة النشاط الرياضي بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

شرح الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية الخطة الطبية والإجراءات الواجب اتباعها لإستئناف النشاط الرياضي والتي تم إرسالها من اللجنة الأولمبية إلى جميع الاتحادات ، في ناقش مع اللجان الطبية بالاتحادات حول بعض النقاط الخاصة بالإجراءات التي سيتم اتباعها.

شدد هشام حطب في كلمته على نصيحة لجميع الرياضيين وجميع المتواجدين في المنظومة الرياضية بضرورة الإلتزام والحرص والتأهيل الطبي والبدني وأيضا التأهيل النفسي بعد فترة التوقف الطويل من أجل عودة الرياضة المصرية إلى طريقها الذي شهد تطور ونجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة في ظل إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمنح كل جانب من جوانب الحياة المصرية إهتمام كبير للنهوض بمصر وتقدمها ورقيها.