شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أمم أفريقيا يمنح شوقي غريب قبلة الحياة قبل أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الافريقي لكرة القدم المنتخبات المشاركة بأولمبياد طوكيو 2021 قبلة الحياة عقب القرار اليوم الخاص بتأجيل منافسات بطولة كأس الأمم التي مقرراً لها أن تقام الصيف المقبل للعام القادم بسبب تداعيات فيروس كورونا والظروف القاسية التي قادتها للتوقف خلال الأشهر الثلاث الماضية.

ويشارك وشوقي غريب على رأس المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو المقبلة والتي تستضيفها اليابان في صيف 2021 القادم بعد تتويج الفراعنة باللقب القاري الذي نظمته مصر قبل أشهر وتأهلت على رأس منتخبات أفريقيا بالكامل.



قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الثلاثاء تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لمدة عام لتقام في 2022.

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف في مؤتمر صحفي إن أزمة كوفيد-19 تسببت في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة منذ مارس آذار مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

وقال أحمد "هذا القرار اتخذ بسبب حالة الشك المتعلقة بموقف أزمة فيروس كورونا الصحية وخاصة مشاكل جداول المباريات في ظل الحاجة لإقامة أربع جولات في التصفيات في الوقت المخصص للمباريات الدولية في أكتوبر ونوفمبر".

وستقام بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في يناير خلال الفترة التي كانت مخصصة في الأصل لكأس الأمم الأفريقية بعد تأجيلها من أبريل في العام الحالي.

كما قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تقديم طلب إلى الكاميرون لاستضافة الدور قبل النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

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وقال رئيس الكاف إن الدور قبل النهائي سيقام من مباراة واحدة يليه المباراة النهائية في سبتمبر على الأرجح.

وستتبع الإجراءات نفسها في كأس الاتحاد الأفريقي التي توقفت قبل الدور قبل النهائي. ويقام الدور قبل النهائي والنهائي في المغرب.

وأضاف أحمد "لكن علينا أن نرى ما سيحدث في هذه الجائحة وكيف سيكون الموقف. اتخذنا قرارا اليوم لكن كل شيء قد يتغير غدا".

وقرر الكاف إلغاء بطولة أفريقيا للسيدات هذا العام. ولم يستطع الاتحاد الأفريقي العثور على دولة تستضيف البطولة بعد انسحاب الكونجو العام الماضي.

لكن كاف قال إنها سيدشن دوري أبطال أفريقيا للسيدات في 2021.

وقال الاتحاد الأفريقي إنه خصص 16.2 مليون دولار إضافية لمساعدة الاتحادات الأعضاء على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وستحصل كل دولة على 300 ألف دولار إضافية.