شكرا لقرائتكم خبر عن نادى النادى يستقبل أعضائه غداً..ومفاجآت بالجملة فى اليوم الأول للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى النادى بمدينة السادس من اكتوبر لاستقبال أعضائه غدا الاربعاء فى أول يوم لعودة النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية بناء على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفقا للأكواد التى اعلنها الوزير فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضى تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.

واستعد نادى النادى جيدا لاستقبال الأعضاء وفقا للضوابط والإجراءات الإحترازية الموضوعة حيث لن يسمح لأى عضو بدخول النادي بدون ارتداء كمامة بجانب الجلوس فى أماكن مفتوحة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى . كما قام مجلس الامناء المكلف بادارة النادى بتخصيص بوابات خاصة لتعقيم الاعضاء لدى دخول النادي وكذلك أجهزة الكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة والتنبيه على المطاعم لتقديم الوجبات والمشروبات فى أطباق وأكواب ذات الاستخدام الواحد مع تعقيم الاماكن أولا بأول.

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وتجهز شركة التسويق بنادى النادى العديد من المفاجآت للاعضاء فى اول يوم للعودة بعد جائجة كورونا التى تسبب فى توقف العديد من الانشطة الرياضية طوال الأشهر القليلة الماضية .

وكان الدكتور اشرف صبحى قد افتتح الفرع الاول من سلسلة أندية النادى فى السادس من أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات البارزة فى مقدمتهم المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة .

ويضم نادى النادى العديد من المنشأت ،14 ملعبا منها 4 خماسى، و 4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم احد فروع البنوك و 20 م. ويأتى افتتاح فرع نادى النادى فى ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لاعداد جيل قادم يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز العالمية فى كافة الالعاب الرياضية .