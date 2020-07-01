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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة مطروح تكشف عن قائمة هاني أبو ريدة لانتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيس اتحاد الكرة السابق ، قام بجولة انتخابية في مرسي مطروح ، بصحبة عدد من قائمته الانتخابية المقرر أن يخوض بها انتخابات الجبلاية القادمة .
تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365 أن رحلة مطروح كشفت عن بعض من أسماء قائمة هاني أبو ريدة في الانتخابات المقبلة و الأقرب إقامتها بنظام السنة، ضمت الجولة كل من كرم كردي وأحمد مجاهد عضوي الاتحاد السابق ، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق ، وعمرو السعيد رئيس نادي الصيد السابق .
أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 :أبوريدة ألتقي هو وقائمته بـ 15 نادي من مطروح والعامرية ، حيث يوجد 5 أندية لهم حق التصويت وهم الرجاء والحمام والجزيرة والحرية ونهضة العامرية ، وباقي الأندية ليس لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة .
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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