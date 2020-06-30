شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يوضح حقيقة إصابته بفيروس «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضح سعد سمير مدافع النادي الأهلي، حقيقة إصابته بفيروس «كورونا» اليوم الثلاثاء.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على «تويتر» فيديو للاعب يوضح فيه ان ما تردد عن إصابته بـ«كورونا» غير صحيح.
وقال خلال الفيديو:«لو كنت مصابا أو أعاني من أي شيء، سأعلن ذلك بكل تأكيد».
وتابع «كورونا وباء منتشر في العالم، المعاناة منه لا تعيب أحد وليس أمرًا يستحق الكتمان، لكن أنا بصحة جيدة ولا أعانى من أي شيء».
وأختتم سعد سمير حديثه بقوله «أنا بخير. أتمنى لكم الخير جميعًا وأن يتجنب الجميع أي مكروه».
وأعلن الأهلي، في وقت سابق، خضوع جميع لاعبيه لفحص كورونا مرتين متتاليتين على مدار الأسبوع الأخير، وجاءت جميع العينات سلبية.
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