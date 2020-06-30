شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على خطة «الدرندلي» باستكمال خمس مشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس ادارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الدراسة المقدمة من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذا الدراسة الهندسية التي تقدم بها سامح على كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، وافق المجلس على استكمال خمس مشروعات وهي:-

- تشطيب الدور الثاني من مدرج التتش الجديد وتجهيزه كاملًا لفريق الكرة، وبقية الفرق الرياضية.

- البدء في تنفيذ البوابة الرئيسية لمقر الجزيرة ناحية مرسى النهر.

- الإنتهاء من الأسوار الخاصة بفرع النادي بمدينة نصر بالكامل ناحية طريق النصر.

- البدء الفوري في تنفيذ الجراج السطحي بفرع مدينة نصر لمواجهة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالنادي.

- الإنتهاء من مجمع الاسكواش وصالة الجمباز وصالة الكاراتيه بفرع النادي بالشيخ زايد.

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- استكمال الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.