شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه ظهر اليوم، تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد.
وأستقر المجلس على تعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم.
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