شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعتمد عقد فاير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد، وذلك في ضوء المفاوضات التي قام بها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، استقر الأمر بعد عرض مرتجي الذي بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة في ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله، وسوف يعود فايلر للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي.