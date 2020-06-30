شكرا لقرائتكم عماد النحاس: تدريب الأهلى حلم وليس طموح والعمل في الزمالك صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس نجم الأهلى السابق ومدرب المقاولون الحالي، أن تدريب النادى الأهلى حلم حياته وليس طموح، وأنه من الصعب العمل في نادى الزمالك.

وقال عماد النحاس خلال تصريحاته لبرنامج "لقاء خاص" في قناة أون تايم سبورت 1: أن تدريب الأهلى هو حلم لكل واحد لعب في الأهلى ولو حتى يوم واحد وليس طموحا، ومستعد أخدم النادى فى أي مكان يطلبه، على الرغم من رفضى العمل كرجل ثانى في أي مكان إلا النادى الأهلى".

وأوضح مدرب المقاولون: "أن تدريب الزمالك صعب جدا لأن محدش بيقبل أن يدربه شخص محسوب على الغريم التقليدي له، والكابتن محمود الجوهرى الوحيد اللى درب الزمالك من الأهلى ومعتقدش أن حد تانى هيعملها".

وأضاف عماد النحاس، "أن دفاع الأهلى حاليا الأقوى بسبب قلة الإصابات مع الاستقرار في الأداء الذى يقدمه الأحمر في ظل وجود وفرة في اللاعبين مع تقارب المستوى، وأعتقد أن باسم على ومحمد هانى قادران على تعويض أحمد فتحى، ولو الأهلى هيجيب أجنبى بدل أحمد فتحى كان الأولى يقعد الجوكر".

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وتابع عماد النحاس، "أن مركزه حاليا اختفى بتغير طرق اللعب ولكن رامى ربيعة هو خليفتى لكن الإصابات أثرت عليه ولكن هو قادر على العودة من جديد لمكانه في منتخب مصر، مؤكدا أن إبراهيم يوسف أفضل مدافع في تاريخ مصر، وأن جمال حمزة وعمرو زكى وعبد الحليم على أصعب المهاجمين اللى واجهتهم في مشواره".

وعن عودة النشاط، كشف عماد النحاس: "قرار عودة النشاط الرياضى من وزير الرياضة أشرف صبحى مهم جدا وفى وقته، وكلنا في المقاولون مع قرار الدولة سواء استكمل الدورى أو بدء دورى جديد".

وأضاف مدرب المقاولون: "الناس اللى معترضة على عودة الدورى معندهاش مشاكل تلعب كأس ودورى جديد عادى مش عارف إزاى، وكل شيء في مصر رجع بإجراءات احترازية فلماذا نقف ضد عودة النشاط؟".