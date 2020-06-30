شكرا لقرائتكم شطة: هناك 40 دولة أفريقية قادرة على استكمال الدوريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واضاف عضو اللجنة الفنية بالكاف سابقا، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت اليوم الثلاثاء: "كاف قرر تأجيل أمم إفريقيا المقبلة تجنبا لأي أزمات غير متوقعة، وهناك 40 دولة أفريقية قادرة غلى استكمال الدوريات بسبب عدم تفشي كورونا فيها بشكل كبير.
وتابع شطة: "قرار الدول باستئناف مسابقاتها المحلية حفز الكاف لاستكمال بطولاته، وأعتبر أن الأهلي والزمالك هما الأكثر تضررا من قرار إقامة نصف نهائي دوري الأبطال في ملعب محايد لأن مباريات العودة كانت على ملاعبهم، وفي نفس الوقت فان اقامة نصف النهائي بالكاميرون سيجعل جميع الفرص متساوية.
وقررت اللجنة التنفيذية اليوم عبر الفيديو قررت استكمال مباريات دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون وتعديل نظام المسابقة بإقامة مباريات نصف النهائي من جولة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب، لإنهاء المسابقة مبكرًا بسبب التوقف الطويل نتيجة تفشي فيروس كورونا.
كما استقر الكاف على استئناف مباريات الكونفدرالية في المغرب بنفس طريقة دوري الأبطال بدون مباريات ذهاب وعودة.
ومن المقرر ان تقام المباريات في سبتمبر المقبل.
ويلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.
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