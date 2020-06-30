شكرا لقرائتكم عماد النحاس: مقولة الأهلى بيفوز بلاعبي الإسماعيلى غير صحيحة ولكنهم الأنجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس نجم الأهلى السابق ومدرب المقاولون الحالي، أن مقولة الأهلى بيفوز بلاعيبة الإسماعيلى غير صحيحة ولكنهم الانجح مع الأهلى خلال الفترة الماضية.

وقال عماد النحاس خلال تصريحاته لبرنامج "لقاء خاص" في قناة أون تايم سبورت 1: "إن بدايتى كانت في مركز مغاغة ثم كان فريق أسوان أول محطاتى الاحترافية تحت قيادة محمد عامر، ثم الانتقال إلى الإسماعيلى اللى لعبت فيه 6 سنوات، وكانت أول بطولة لى كأس مصر مع الإسماعيلى أمام المقاولون ثم الدورى مع محسن صالح".

وتابع مدرب المقاولون: "ثم الانتقال إلى الأهلى وتحقيق النجاحات الكبيرة من 2004 إلى 2010 تحت قيادة مانويل جوزيه الذى كان لديه أكثر من فلسفة تدريبية وعنده حلول كتير وتعلمت منه كتير جدا وقال عليا هكون مدرب ناجح في المستقبل".

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وأوضح عماد النحاس، أن آخر مباراة لى مع الإسماعيلى كانت أمام الأهلى في البطولة العربية وخسرنا بهدف، وآخر مباراة لى مع الأهلى كانت أمام الإسماعيلى، مؤكدا أن أصعب المباريات في مشوارى مع الأهلى كانت أمام الإسماعيلى بسبب جماهير الدراويش التي كانت تنتقدنى جدا بعد انتقالى للأهلى ولكن كنت بعذرهم.

وتابع عماد النحاس، أن مشاكل الإسماعيلى منذ انتقالى وحتى الآن واحدة هي الموارد المالية، وفي الإسماعيلى كنا بنافس على البطولات ولكن في الأهلى لازم تكسب وتحقق الفوز، ومقولة الأهلى فاز بالبطولات علشان لاعبى الإسماعيلى مش صحيحة ولكن لاعبى الدراويش بينجحوا مع الأحمر أكثر من أي فريق آخر والأهلى كان يمتلك أبناءه المتميزين أيضا.

وأضاف مدرب المقاولون: نجاحى في المقاولون جاء بعد تعب كبير مع الأندية التي تصارع على الهبوط، والمركز الرابع هدفنا الموسم الحالي للعودة للبطولات الأفريقية، ونسير بخطى ثابتة بفضل الهدوء والاستقرار والنظام وغيرنا عقلية اللاعبين من الصراع على الهبوط للمنافسة على المراكز".