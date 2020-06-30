شكرا لقرائتكم عماد النحاس: المعترضون على العودة معندهاش مشاكل تلعب كأس ودورى جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس نجم الأهلى السابق ومدرب المقاولون الحالي، أن قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بعودة النشاط الرياضى مهم جدا وفى وقته.

وقال عماد النحاس خلال تصريحاته لبرنامج "لقاء خاص" في قناة أون تايم سبورت 1: "قرار عودة النشاط الرياضى من وزير الرياضة أشرف صبحى مهم جدا وفى وقته، وكلنا في المقاولون مع قرار الدولة سواء استكمل الدورى أو بدء دورى جديد".

وأضاف مدرب المقاولون: "الناس اللى معترضة على عودة الدورى معندهاش مشاكل تلعب كأس ودورى جديد عادى مش عارف إزاى، وكل شيء في مصر رجع بإجراءات احترازية فلماذا نقف ضد عودة النشاط؟".

وعن فايلر، أوضح عماد النحاس: أن السويسرى فايلر عامل أداء قوى جدا ونتائجه مبهرة في الدورى ووصوله لنصف نهائي أفريقيا يقربه من الامتياز خاصة في ظل التدوير الذى يجريه بين اللاعبين".

وأضاف مدرب المقاولون: أن فايلر عامل حالة في الأهلى فيه مرونة بين اللاعبين مع عدم ثبات التشكيل مع نتائج متميزة، وأتمنى تتويج الأهلى ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ومن بعده الزمالك في حالة عدم تتويج الأهلى، خاصة أنهما الأقوى في البطولة".

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وكشف عماد النحاس: هناك قرارات صعبة اتخذها الثلاثى أحمد فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور مع الأهلى نتائجه عليهم سيعرفونها في المستقبل وليس الآن وساعتها هيكتشفوا صحة قرارهم أو خطئه.

وأضاف مدرب المقاولون: "عمرى ما أتخيلت أن أحمد فتحى هيمشى من الأهلى خاصة في ظل تقديم عرض من الأهلى والتمسك بتواجده وهو من القرارات اللى نتائجها مش دلوقتى بعدين، والصعب في موضوع أحمد فتحى أن الأهلى كان محتاجه عكس حسام عاشور".

وتابع عماد النحاس: كلمت حسام عاشور بعد قرار الأهلى بعدم التجديد في الأول وقولتله "قرارك صعب وفكر فيه كويس وهو نفس اللى حصل معايا وفضلت الاعتزال، وكنت أتمنى أن يختم في الأهلى ولكن المتغيرات الأخيرة أنهت كل شيء".

وأوضح عماد النحاس: أن نهاية مشوار حسام عاشور مع الأهلى الأصعب سواء أخطأ أو لا، وتاريخه لازم تكون نهايته مشرفة ويضرب بها المثل بعد هذه الإنجازات".

وأكد عماد النحاس، أن المستفيد الوحيد من الثلاثة هو شريف إكرامى اللى خرج من الأهلى بحب الجماهير والكل متعاطف معاه علشان يلعب أساسى، في ظل أن الأهلى قادر على تعويضه".