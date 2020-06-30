شكرا لقرائتكم تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد الثلاثاء إرجاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عاما واحدا بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، لتنطلق في يناير 2022 بدلا من مطلع 2021. وقال أحمد خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد عبر تقنية الاتصال بالفيديو، إن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأن الصحة هي الأولوية المطلقة. وباتت أمم إفريقيا 2021 ثالث بطولة قارية يتأجل موعدها بسبب "كوفيد-19"، بعد كأس أوروبا وكوبا أميركا اللتين كانتا مقررتين في صيف العام الحالي، وتم إرجاؤهما إلى صيف 2021.

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