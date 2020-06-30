شكرا لقرائتكم 4 تجارب لاتحاد جدة استعداداً لاستئناف الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم 4 مباريات تحضيرية استعدادا لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على "تويتر" مواعيد المباريات التجريبية، الأولى أمام نجران في 15 يوليو، والثانية ضد القادسية بتاريخ 19 يوليو، على أن يلاقي ضمك في 24 من ذات الشهر، فيما يختتم مبارياته الودية بمواجهة الوحدة يوم 29 يوليو.

وواصل الفريق برنامجه التدريبي، يوم الثلاثاء، وسط متابعة إدارية وتحت إشراف المدرب البرازيلي كاريلي الذي ركز خلال المران على الجوانب اللياقية، وشارك في التدريب البرازيلي جوناس، وأوضح الاتحاد أنه اللاعب وضع حاملا طبيا بسبب تعرضه لإصابة في الكتف.