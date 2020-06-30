شكرا لقرائتكم الدنمارك تسمح بحضور عدد جماهير أكبر في المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت الحكومة الدنماركية يوم الثلاثاء السماح بحضور عدد أكبر من المشجعين في الدوري الممتاز لكرة القدم وسط اتجاهها لتخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد تراجع أثار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبموجب هذا القرار ستكون المسافة بين كل مشجع وآخر مترا واحدا في ضوء استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بدلا من الإجراءات المتبعة سابقا والتي كانت تستوجب الفصل بين كل مشجع وآخر بمسافة مترين، وسيزيد عدد المشجعين في المباريات والذي يبلغ حاليا 500 مشجع، بحسب بيان الحكومة الذي أكد أن هذا القرار ينطبق فقط على مباريات الدوري الممتاز.

وجاء هذا القرار من قبل الحكومة في أعقاب المحصلة الإيجابية التي خرجت بها المباريات الثلاث في الدوري الممتاز التي شهدت حضور أكثر من 500 مشجع في كل منها، وكان من بينها لقاء ديربي العاصمة الذي جمع بين بروندبي وكوبنهاجن وجذب نحو ثلاثة آلاف مشجع.

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وقال يوي موغنسن وزير الثقافة الدنماركي: استمعنا إلى الرغبة في تواجد عدد أكبر من المشجعين في الملاعب، وأعتقد أننا توصلنا لتوازن جيد بين رغبات الأندية ومشجعيها، وعلينا أن نواصل العمل لتجنب انتشار العدوى.

وأكدت الحكومة أنها أخذت بعين الاعتبار أن المباريات تقام في أماكن مفتوحة وأن مدرجات الملاعب يمكن تقسيمها إلى أقسام، كل قسم بإمكانه أن يستوعب 500 مشجع كحد أقصى وينبغي عليهم جميعا الجلوس في مقاعدهم، بينما يسري القرار حتى نهاية أغسطس المقبل.

وذكر نادي بروندبي لمحطة "تي في 2" التليفزيونية أنه يرى في تقديره أن الحد الجديد سوف يسمح بحضور ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف مشجع في المباراة، أي ما يوازي نحو نصف عدد حاملي التذاكر الموسمية والتذاكر التي يتم منحها للرعاة.