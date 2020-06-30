شطة معلقا على قرارات "كاف": من لا يلتزم سيكون خاسر.. والأهلي والزمالك الأكثر تضرراً



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عبد المنعم شطة، عضو اللجة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، أن قرار تأجيل بطولة الأمم الأفريقية التي كان مقررا لها في الكاميرون 2021 جاء بسبب قيام الاتحاد الدولي بالغاء الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.

وقال شطة في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" ستقام بطولة مجمعة لباقي مباريات الكونفدرالية الأفريقية في المغرب، أما دوري الأبطال فلا يزال ندرس عدة مقترحات ومن بينها إقامة البطولة في الإمارات وهناك ترحيب من الجانب الإماراتي".

وأضاف:" قرار بعض الدول الأفريقية باستئناف الدوريات المحلية شجع كاف على اصدار قرار باستكمال مسابقاته سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية".

وتابع:" إقامة بطولة أمم أفريقيا مرتين لعامين متتابعتين ضغطا كبيرا للجميع، لكن نعيش ظروف استثنائية".

واوضح، أن بطولة أمم أفريقيا للمحليين ستقام في يناير او فبراير 2021 والتي كان مقرر لها يوليو واغسطس، بدلا من امم افريقيا للكبار.

وأشار إلى أن اقامة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على أرض محايدة يحمل فرص متساوية لجميع الفرق لحصد اللقب.

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وأكد أن قرار المباراة الواحدة لدوري الابطال والكونفدرالية صادر من لجنة طواري ويسري على الجميع ومن لا يلتزم سيكون خاسر ،ولا يحق لأي نادي الاحتجاج على تلك القرارات التي صدرت

وأتم شطة تصريحاته:" الأهلي والزمالك متضررين من القرار لان مباراة الإياب كانت ستكون على أرضهم، لكن نعيش حاليا في ظروف استثنائية".

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أكد انه تقرر تأجيل إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي كان من المقرر لها أن تقام في يناير 2021، كما تحديد موعد جديد لبطولة أمم افريقيا للمحليين، إلى جانب تحديد مصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وخلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للكاف عبر تقنية الفيديو قال أحمد أحمد: تقرر تأجيل بطولة أمم افريقيا والتي كان من المقرر لها أن تقام في 2021 لتقام في يناير 2022، كما تم تعيين موعد جديد لبطولة أمم افريقيا للمحليين لتكون في يناير 2021".

وأضاف رئيس كاف: "تم الاتفاق على إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي أبطال أفريقيا من مباراة واحدة على أن تنتهي في سبتمبر المقبل وسيتم تحديد مكانه لاحقًا".