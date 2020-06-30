تقارير: بايرن ميونيخ يتفق مع سيتي بشأن ضم ساني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن ليروي ساني بصدد الانتقال من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل.
ووفقا لشبكة "إي اس بي ان" فإن ساني البالغ من العمر 24 عاما الذي انضم لسيتي قادما من شالكه الألماني في 2016، سينتقل إلى بايرن بطل الدوري الألماني مقابل نحو 49 مليون يورو (55 مليون دولار) مع إمكانية ارتفاع قيمة الصفقة لنحو 60 مليون يورو بعد إضافة الحوافز.
ويتبقى عام واحد في عقد ساني مع سيتي لكنه قرر العودة إلى البوندسليجا بعدما فشل فريقه الحالي في إقناعه بالبقاء.
وغاب ساني جناح منتخب ألمانيا عن أغلب منافسات الموسم الحالي بسبب الإصابة في الركبة، لكنه ساهم في وقت سابق في تتويج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن الصفقة المحتملة هي الأغلى في تاريخ مانشستر سيتي وتتضمن حصول الفريق على 10 بالمئة من عائد بيع اللاعب في المستقبل بواسطة بايرن ميونخ.
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