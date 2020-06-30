مايوركا يقسو على سلتا فيجو بخماسية ويجدد آماله في البقاء بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

جدد فريق ريال مايوركا آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب فوزه الكبير على سلتا فيجو 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وسجل أهداف مايوركا أنتي بوديمر (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 13 والثاني في الدقيقة 52، وخوان هيرنانديز في الدقيقة 27 وأليخاندرو بوزو في الدقيقة 40، وسالفا سيفيا في الدقيقة 60.

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فيما سجل هدف سلتا فيجو الوحيد إياجو أسباس في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

ورفع مايوركا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق خمس نقاط عن المنطقة الدافئة، وهذا هو أول انتصار له بعد أربع هزائم وتعادل، وهو الانتصار الثامن للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 20 مباراة والتعادل في خمس.

فيما توقف رصيد سلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز السابع عشر، متلقيا أول هزيمة له بعد تعادلين وانتصارين في الدوري، وأصبحت هذه الخسارة هي الثالثة عشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في 13 مباراة.